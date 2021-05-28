Горняк22: Житель алтайского села зарезал сожительницу и спрятал ее тело в погреб

Нож Фото: pixabay.com

Супруги были пьяны, и поссорились по мелкому поводу. Однако этого хватило, чтобы мужчина взялся за нож. Теперь его ждет суд

58-летнего жителя Мамонтовского района заподозрили в убийстве гражданской жены, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, утром 19 мая в одном из домов села в Мамонтовском районе между находящимися в пьяном виде сожителями произошла ссора. В итоге гражданский муж взял нож и дважды ударил супругу в грудную клетку. 58-летняя женщина скончалась на месте. Тело погибшей сожитель спрятала в погребе надворной пристройки.

Сейчас мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что житель алтайского села палкой и гаечным ключом забил насмерть 83-летнюю женщину.

ТОЛК