Горняк22: Семья Бари Алибасова обратилась к Пугачевой за финансовой помощью

Бари Алибасов Фото: кадр из youtube.com

После травмы продюсер несколько месяцев находился на лечении в Калининграде, но при первой же возможности вернулся в Москву

73-летний Бари Алибасов нуждается в финансовой помощи для дорогостоящей реабилитации после падения с лестницы, сообщает «Собеседник».

«Бари Каримович очень нуждается в финансовой помощи. Сын продюсера не справляется с обеспечением отца. Нужны услуги реабилитолога и дорогие лекарства», – рассказал адвокат семьи Александр Бенхин.

Сейчас за музыкантом присматривают участники его коллектива и сын. По словам близких, Алибасову тяжело передвигаться и у него случаются провалы в памяти, а из-за пандемии финансовое положение звезды оставляет желать лучшего.

«Доходит до полумиллиона рублей в месяц. На словах все очень хорошо говорят. А на деле же скинуться и дать денег желающих нет. Никто ничего не заносит, никто ничем не помогает», – отметил адвокат.

Теперь близкие продюсера собираются обратиться за помощью к Алле Пугачёвой, которая финансово его поддерживала после пожара в доме. Друзья композитора надеются на ее поддержку и теперь.

Ранее «Толк» сообщал, что Бари Алибасов уже несколько месяцев передвигается на инвалидной коляске. Музыкант и продюсер, страдающий от проблем с памятью, передвигается в инвалидной коляске. Он неудачно упал и получил травму ноги.

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