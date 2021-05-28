Горняк22: У Анастасии Заворотнюк случился рецидив онкологии после долгой ремиссии

Анастасиея Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже несколько лет борется с онкологией и не появляется на публике. Семья актрисы скрывает подробности лечения

У телеведущей Анастасии Заворотнюк начался рецидив онкологического заболевания. Актриса почувствовала себя плохо в бассейне, сообщает «КП».

С 2019 года артистка была в стадии ремиссии, и даже начала заниматься спортом, чтобы вернуться в прежнюю форму.

«Настя сейчас очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. Врачи сказали, что головокружение случилось из-за рецидива рака. За границу, как Жанну Фриске, Настю перевозить не будут, поскольку только наши врачи дают положительные прогнозы», – рассказала коллега артистка.

По словам друзей, Заворотнюк сейчас практически не выходит из своего загородного дома, где живет вместе с мужем Петром Чернышевым.

«Муж окружил ее такой заботой и любовью, которую получает не каждый здоровый. Они живут очень замкнуто. Инстаграм «Поддержка Заворотнюк» ведет ее дочь Аня, а личную страничку она ведет сама», – рассказала подруга.

Напомним, что в октябре 2018 года после рождения дочери Милы у актрисы диагностировали рак мозга. Предположительно, болезнь спровоцировала процедура ЭКО, на которую якобы пошла артистка, чтобы забеременеть.

Ранее «Толк» сообщал, что налоговая закрыла весь бизнес Анастасии Заворотнюк. Компания «Азарт-Продакшн» перестала работать, когда актриса отошла от дел из-за болезни.

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