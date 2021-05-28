Горняк22: Алтайские птицеводы рассказали, стоит ли ждать снижения цен на куриное яйцо

Куриные яйца Фото: altairegion22.ru

Отпускные цены птицефабрики Алтайского края снизили уже в два раза, однако на прилавках в торговых сетях они держатся на «допасхальном» уровне

С начала мая оптовые цены на куриное яйцо алтайские производители снизили до стоимости реализации уровня сентября прошлого года. Как отмечают руководители ведущих птицефабрик Алтайского края, сейчас они вынуждены работать в убыток, но и поднимать расценки нет смысла из-за низкого спроса на продукцию.

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Торговые сети пока распродают запасы яиц, закупленные еще в преддверии Пасхи, когда складывается высокий спрос на эту продукцию. В этот период расценки поднимают и птицефабрики, соответственно, дорожали и яйца на прилавках.

Как пояснил директор птицефабрики «Енесейская» Виталий Савилов, ежегодные скачки отпускных расценок на куриное яйцо традиционно происходят в преддверии новогодних и пасхальных праздников. Именно в эти периоды птицеводческие предприятия имеют возможность заработать, реализуя продукцию по цене выше себестоимости.

«До Пасхи цена у нас доходила до 65 рублей за десяток, сейчас опустилась до 40 рублей. Если бы птицеводческие предприятия держали ее весь год, они бы ушли в убыток. Из всех существующих фабрик в лучшем случае выжила бы половина, остальные стали бы банкротами», – пояснил Савилов.

Он уточнил, что в так называемое межсезонье, когда существенно падает спрос на куриные яйца, предприятия вынуждены производить забой птицы раньше срока, чтобы выиграть на реализации мяса.

Согласно данным Росстата на 1 марта 2021 года, цена за десяток яиц в среднем по регионам доходила до 77,87 рублей. Это на 2,74% выше, чем на 28 декабря 2020 года. В Алтайском крае рост составил 8,79%. Розничная цена в среднем выросла на 31,09%. В Алтайском крае – на 49,04%.

Как отметил руководитель птицефабрики «Молодежная» Евгений Давыдов, с учетом стоимости кормов, ветеринарных препаратов, упаковки и других производственных составляющих десяток яиц на выходе с предприятия должен стоить минимум 70 рублей.

«Тем не менее мы реализуем по цене ниже себестоимости – по 48 рублей за 10 штук, до Пасхи продавали по 75 рублей. Поднимать выше сейчас нет смысла, так как нет и спроса. Пока торговые сети не распродадут запасы, сделанные перед Пасхой, покупать в нормальных объемах у нас они не будут», – пояснил Давыдов.

А вот снижения цен на куриные яйца в торговых сетях, несмотря на снижение оптовых, эксперты не прогнозируют. Напротив, к новогодним праздникам они могут еще подрасти, что традиционно происходит каждый год.

Напомним, цены на птицеводческую продукцию в начале апреля на выездном совещании, прошедшем на птицефабрике «Молодежная», с производителями обсудил глава региона Виктор Томенко. Необходимость такого визита была вызвана, в частности, тем, что стоимость яиц за год выросла на 70%. Тогда птицеводы заверили, что ситуация стабилизируется в ближайшее время.

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