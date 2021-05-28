Горняк22: Дело из-за антисанитарии в частном доме престарелых возбудили в Рубцовске

Антисанитария, недостаточное количество продуктов питания и предметов гигиены и т.д. стали основанием для возбуждения уголовного дела п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ в Алтайском крае. В основу легли материалы прокурорской проверки в частном доме для престарелых, расположенном на улице Рихарда Зорге в Рубцовске.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Рязанцева, с 2016 года трое предпринимателей поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых.

При этом санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении пансионата не отвечала требованиям норм. В качестве доказательства на сайте местного СКР опубликованы фотографии.

Также здесь уточнили, что постояльцы не были должным образом обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.

Следователи провели обыски в помещении дома для престарелых и по месту жительства бывших и нынешнего владельца здания. Устанавливаются обстоятельства дела.

Новости Рубцовска

Алтайская правда