Горняк22: Депутат Алтайского заксобрания пострадал в ДТП на Чуйском тракте

Депутат Алтайского заксобрания, генеральный директор Бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин пострадал в ДТП на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Первомайском районе. Авария, в которой погибли два человека, произошла утром 26 мая.

В пресс-службе компании «Бочкари» пояснили, что Вадим Смагин ехал в служебную командировку на заседание фракции партии и аграрного комитета. За рулем автомобиля, следующего со стороны Бийска в направлении Барнаула, находился водитель.

В результате ДТП есть жертвы. Депутат и его водитель получили серьезные травмы. Они находятся на лечении в одной из барнаульских больниц.

По данным Госавтоинспекции Алтайского края, столкновение автомобилей Mitsubishi Outlander и Land Rover произошло около 07:50 на 225 км автодороги. От полученных травм водитель 1964 г.р. и пассажирка 1983 г.р. из Mitsubishi погибли на месте аварии.

ДТП | Первомайский район

Алтайская правда