Горняк22: Покупка автомобиля завершилась для барнаульца потерей 310 тысяч рублей

В пункт полиции Барнаула поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Он сообщил, что хотел купить автомобиль, но попался на уловки мошенников и потерял 310 тысяч рублей.

Мужчина решил приобрести автомобиль и на специальном сайте нашёл объявление о продаже машины за 1 млн рублей. Он связался с продавцом, который попросил его перевести в качестве предоплаты 120 тысяч.

Потерпевший так и сделал. Однако продавец потребовал перевести ещё 190 тыс. рублей. Мужчина согласился и также отправил запрошенную сумму.

Но продавец не унимался: теперь он стал требовать почти вдвое больше — 280 тысяч. Барнаулец заподозрил неладное и отказался перечислять сумму. После этого «владелец» авто исчез.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда