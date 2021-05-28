Горняк22: Во время грозы молния попала в крышу одного из домов в Барнауле

27 мая после обеда на Барнаул и его окрестности обрушился кратковременный дождь с грозой. Не повезло во время ливня одному из частных домов в пригородном поселке – в него угодила молния.

В барнаульском поселке Центральном во время дождя молния ударила прямиком в крышу дома. Несмотря на дождь, кровля вспыхнула.

По счастливой случайности, в доме в это время не было людей, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Пожарные оперативно среагировали на вызов и уже потушили возгорание.

Фото: паблик «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда