Горняк22: Дело против органов власти возбудили после издевательство над девочкой в Барнауле

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, которая повлекла за собой жуткое преступление против 11-летней девочки в Барнауле.

«Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального Правительства», – пишет пресс-служба регионального следственного управления.

Под пристальное внимание следователей попадают сотрудники краевой администрации, министерства образования региона, администрации города и городского комитета по образованию.

Напомним, днем 23 мая 14-летняя жительница Барнаула в компании сверстников затащила 11-летнюю девочку в заброшенное здание. Там причинила ей телесные повреждения и совершила иные действия сексуального характера. Происходящее снимали на видео, которое позднее попало в Сеть. 14-летняя сейчас находится под стражей.

Следственные органы напоминают, что публикация видеоконтента об издевательствах над ребенком недопустима. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее прокуратура заявила, что установит личность владельца заброшенного здания, на территории которого было совершено преступление.

Барнаул

Алтайская правда