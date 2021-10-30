Горняк22: На Алтае пилот «Жигулей» взлетел на березу вместе с автомобилем

Место ДТП Фото: "В курсе 22"

Авария произошла недалеко от туристической зоны — села Манжерок. Предварительно, пострадавших у результате происшедшего нет

В Республике Алтай водители стали очевидцами последствий необычного ДТП, в результате которого автомобиль буквально взлетел на дерево. Кадры с места происшествия они публикуют в соцсетях.

Судя по снимкам, красные «Жигули», потеряв управление, слетели с дороги и заехали на ствол березы, зависнув в ветках.

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При каких обстоятельствах произошла авария – не уточняется.

Предварительно, пострадавших в результате происшедшего нет, хотя машина и получила значительные повреждения.

Ранее «Толк» сообщал о том, что внедорожник «перевернул» легковушку в центре Барнаула.

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