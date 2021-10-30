Горняк22: В Барнауле вспыхнул масштабный «травяной» пожар у садоводства

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 38 термически активных точек, большинство из которых – неконтролируемые палы сухой растительности

В Алтайском крае из-за «спокойной» погоды расчет количество палов сухой травы. Так, в районе Барнаула сотрудники МЧС обнаружили и потушили возгорание травы на площади 500 «квадратов» в районе садоводства «Речник», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Кроме того, в районе Алейска ликвидировали возгорание травы площадью около 270 «квадратов», в Каменском районе – около 300. В Панкрушихинском районе в районе села Урываево сухой пал горел на площади 800 квадратных метров.

Кроме того, ландшафтные пожары фиксировали в Республике Казахстан рядом с Алтайским краем. Однако перехода огня на территорию края удалось избежать.

Для своевременного обнаружения и ликвидации пожаров в ведомстве организовали работу специально созданных патрульных групп.

В МЧС отметили, что серьёзных осадков в ближайшее время не прогнозируется, поэтому проблема «травяных» пожаров остаётся актуальной.

Ранее сообщалось, что в Каменском районе загорелась сухая растительность в труднодоступной болотистой местности в районе сел Ветренно-Телеутское и Подветренно-Телеутское. Чтобы избежать распространения огня, спасатели организовали окарауливание пожара и опашку населённых пунктов. Пожарные и техника находятся в состоянии боевой готовности.

ТОЛК