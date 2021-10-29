Горняк22: Алтайский минздрав назвал сложной ситуацию с кислородом в госпиталях

Больница. Реанимация Фото: телеканал "Толк"

Всего по краю развёрнули более 4,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Около 70% из них имеют подключение к кислороду

В Алтайском крае сложилась не простая обстановка с медицинским кислородом в ковидных госпиталях. Информацию об этом в минздраве региона подтвердили телеканалу «Вести-Алтай».

Ситуация разворачивается на фоне роста числа «тяжелых» пациентов и находится на контроле, уведомили здесь.

«Ежесуточно привозим [газ] двумя-тремя машинами разной ёмкости. Как правило, это 16-тонные ёмкости», – рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По данным ведомства, госпитали региона в сутки потребляют 52 тонны кислорода, при этом единственный местный производитель поставляет в медицинские учреждения всего три тонны – остальной объём завозят из других регионов (Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей). На этой неделе к ним присоединиться ещё один поставщик из Красноярского края.

До конца года «Алтайстройдеталь» намерена увеличить объёмы производства до 18 тонн.

Ранее стало известно о нехватке медицинского кислорода в госпитале Бийска. Алтайские СМИ сообщают, что такая ситуация возникла повсеместно.

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