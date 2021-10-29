Горняк22: Кольца из мрамора и бивня мамонта нашли в Денисовой пещере

В Денисовой пещере. Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН

Работы вели на новом участке в южной галерее. Самые интересные из находок — предметы символической деятельности человека. Их возраст оценивают примерно в 45 тысяч лет

Археологи обнаружили очередную порцию древних артефактов в Денисовой пещере на Алтае, в том числе – костный материал и предметы первобытного искусства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Михаила Шунькова.

«Это подвески из зубов животных – бизон и лисица, кольцо, вырезанное из бивня мамонта, изделия из мрамора – фрагмент браслета и кольца», – рассказал эксперт.

В украшениях проделаны «тончащие отверстия», что указывает на определенную степень развития техники у первобытного мастера.

Возраст находок оценивают примерно в 45 тысяч лет.

Денисова пещера получила мировую известность после того, как в 2010 году палеогенетики идентифицировали найденный в ней новый подвид людей по остатку фаланги детского пальца. Он получил название денисовского человека.

Ранее стало известно, что у Денисовой пещеры откроют палеопарк площадью 2,5 га.

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