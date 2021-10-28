Горняк22: Российский День без бумаги 2021: история и традиции праздника

Бумага. Письмо. Тетрадь Фото: congerdesign с сайта Pixabay

28 октября в России отмечают День без бумаги. Эта акция призывают людей отказаться от нерационального использования природных ресурсов. Рассказываем, что это за праздник и как принято его отмечать

История российского Дня без бумаги

Дата события уникальна для каждого года. Российский День без бумаги традиционно отмечают в четвертый четверг октября. В 2021 году это 28 число.

«Научимся использовать бумагу рационально», – это основной тезис безбумажной кампании этого дня.

Акцию День без бумаги начали проводить в 2015 году. Она проходит в ряде стран и считается международной, однако многие из них перенесли дату празднования на начало ноября. Об этом сообщает портал calend.ru.

Целя Дня без бумаги – показать на реальных примерах то, как при помощи технологий каждая организация может внести вклад в сохранение природных ресурсов.

Традиции российского Дня без бумаги

Бумага. Блокнот Фото: pexels.com

В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки.

Поддержать акцию может также любой человек, рассказав о своем личном примере через социальные сети с помощью хештега «ДеньБезБумаги».

В нашей стране акцию организует Информационно-аналитический проект DOCFLOW. Его участники приглашают всех неравнодушных людей принять участие в проведении мероприятий ко Дню без бумаги.

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