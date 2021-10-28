Горняк22: В Новоалтайске росгвардейцы скрутили пенсионера на пороге школы

Росгвардия. Фото: rosguard.gov.ru

На опубликованных в Сети кадрах видно, как четверо стражей порядка под возмущенные крики свидетелей происходящего удерживают пожилого человека, лежащего на крыльце

В Новалтайске на пороге школы сотрудники Росгвардии жестко задержали пенсионера, который отказался соблюдать антиковидные требования . Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что несколько стражей порядка в касках и бронежилетах удерживают лежащего на крыльце пожилого мужчину, пытаясь надеть на него наручники.

Инцидент произошел 27 октября около 10.30 в СОШ № 3. Как сообщили в пресс-службе ведомства, из учебного заведения поступил сигнал о том, что посетитель «выражался нецензурной бранью и создавал угрозу окружающим».

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По предварительным данным, горожанин пришел забрать внучку из школы, но отказался надевать маску и проходить термометрию, начал вести себя агрессивно и стремился прорваться в помещение школы, где занимаются начальные классы. Охранник школы был вынужден нажать тревожную кнопку.

Пенсионера доставили в дежурную часть полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении.

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