Горняк22: Похолодание до +2 градусов пришло в Алтайский край 27 октября

Осень Фото: Виталий Барабаш

К выходным в крае ожидается еще большее похолодание и установление дневной минусовой температуры в первых числах ноября

Днем 27 октября в Алтайском крае ожидается похолодание до +2…+7 градусов. Местами по югу и востоку возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, также возможны гололедные явления. Ветер подует западный, со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в среду также будет прохладно – столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.

ТОЛК