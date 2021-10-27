Горняк22: Что запрещено делать 27 октября: народные приметы на Параскеву Грязниху
Поздняя осень Фото: pixabay.com
В этот день на Руси наши предки занимались трепанием льна, демонстрировали свои лучшие одежды, а также отказывались от стирки и уборки
27 октября отмечается народно-христианский праздник «Параскева Грязниха». По-другому его называют «День Параскевы», «Параскева Грязнуха», «Параскева Пятница», «Льняниха» и «Трепальница». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 27 октября
27 октября категорически запрещалось стирать и прясть одежду. В этот день можно было только шить, мять и трепать лен.
Если праздник выпадал на пятницу, то нельзя было много смеяться. Считалось, что тогда в старости придется пролить немало слез.
Все женщины после молитвы в этот день наряжались в свои лучшие наряды и выходили на прогулку. Это делалось для того, чтобы продемонстрировать свои умения в рукоделии.
Наши предки считали, что тем, кто родился 27 октября, придется много работать, чтобы стать счастливыми. Обычно им следовало носить топаз.
Покровительницу этого дня, Параскеву Пятницу, считают заступницей всех женщин.Женщины Фото: pixabay.com
Народные приметы 27 октября
- Яркие звезды на Параскеву – к хорошему урожаю.
- В этот день сухо и ветрено – в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное, а если дождь и тихо – урожай будет богатый.
- На Грязниху большая грязь – четыре седмицы до зимы.
- Если грязь велика, то выпавший снег сразу установит зимний путь.
- Подул западный ветер – к сырости.
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