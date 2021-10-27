Горняк22: В Республике Алтай ввели ПЦР-тестирование для туристов и готовятся к QR-кодам

Коронавирус Фото: pixabay.com

В Республике Алтай рост заболеваемости ниже, чем в других регионах. Однако пик очередной волны пока не пройден, поэтому власти вводят новые ограничительные меры

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ограничил работу сферы туризма из-за роста заболеваемости коронавирусом: теперь гостей будут принимать при наличии сертификата о вакцинации либо ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до заселения, сообщает пресс-служба правительства региона.

По последним данным, в регионе заболели 22 627 человек, выздоровели 20 850 пациентов, умерли 436 человек с COVID-19.

Глава региона призвал жителей в нерабочие дни оставаться дома и свести все контакты к минимуму. Развлекательные и любые массовые мероприятия на этот период будут запрещены. Общепит в ночное время также будет закрыт. Однако Хорохордин отметил, что прививочные кабинеты продолжат работу.

QR-коды пока в регионе не вводят. Однако губернатор поручил министерству цифрового развития РА и министерству экономического развития РА начать подготовку к внедрению данной системы на случай осложнения обстановки.

Глава регионального министерства здравоохранения Валерий Елыкомов заявил, что коечный фонд в шести моногоспиталях региона увеличили до 473 коек, из них занято 401 место. Хорохордин потребовал увеличить число свободных мест для размещения больных.

Ограничительные мероприятия действуют в одной школе и двух детских садах. Кроме того, частично ограничения ввели для 133 учебных классов в 45 школах.

Ранее сообщалось, что в регионе ввели режим самоизоляции для пожилых людей. Эта мера коснулась как неработающих граждан, так и тех, кто временно перешел на «удаленку». Однако жители региона могут обращаться за экстренной медицинской помощью, посещать магазины, а также ходить на работу, если их деятельность не приостановлена.

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