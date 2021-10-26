Горняк22: Алтайские колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября

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Детские сады и школы прерывают учебный процесс на период нерабочих дней в стране. Колледжам предоставили более свободный выбор, как распорядиться этим периодом

Техникумы, колледжи и профлицеи Алтайского края с 30 октября по 7 ноября могут уйти на дистанционное обучение либо устроить для студентов каникулы, сообщает пресс-служба краевого минобрнауки со ссылкой на начальника отдела профессионального образования ведомства Наталью Дмитриеву.

При этом учебный материал, запланированный на этот период, не должен быть утерян – его освоение педагоги должны перенести на другое время.

Какой формат выбрать для того или иного учебного заведения, руководство должно выбрать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что детские сады Алтайского края в объявленный нерабочим период при занятости родителей будут принимать детей в режиме дежурных групп. Однако для этого необходимо письменное подтверждение с места работы о том, что родитель будет задействован на рабочем месте.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о введении нового периода нерабочих дней. Россияне не будут работать с 30 октября по 7 ноября. При этом для ряда регионов нерабочие дни начнутся уже с 23 октября.

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