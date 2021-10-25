Горняк22: День таможенника России 2021: история и традиции праздника
Военные Фото: pixabay.com
25 октября в России отмечают День таможенника. Рассказываем, что это за праздник и как его принято отмечать в нашей стране
История Дня таможенника России
Отмечать этот праздник в России начали с 1995 года, когда президент страны подписал соответствующий указ. Об этом пишет портал calend.ru.
Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день, 25 октября, в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, который возник благодаря царю Алексею Михайловичу. Тогда были закреплены законом права и обязанности таможенников по осуществлению контроля над перемещением товаров.
Также 25 октября 1991 года по Указу президента России был образован Государственный таможенный комитет РФ.Таможенник. Паспорт. Печать Фото: pixabay.com
Традиции Дня таможенника России
Этот день отмечают, как правило, праздничными концертами все, кто имеет отношение к ведомству: инспекторы, аналитики, сотрудники оперативно-розыскного отдела и ответственные за борьбу с контрабандой.
На торжественных мероприятиях лучшим сотрудникам вручают почетные звания «Заслуженный таможенник РФ». Некоторых из них награждают новыми должностями или премиями.
Также в мире ежегодно 26 января отмечают Международный день таможенника. Эту дату считают днем рождения Всемирной таможенной организации.