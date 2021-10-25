Горняк22: День таможенника России 2021: история и традиции праздника

Военные Фото: pixabay.com

25 октября в России отмечают День таможенника. Рассказываем, что это за праздник и как его принято отмечать в нашей стране

История Дня таможенника России

Отмечать этот праздник в России начали с 1995 года, когда президент страны подписал соответствующий указ. Об этом пишет портал calend.ru.

Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день, 25 октября, в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, который возник благодаря царю Алексею Михайловичу. Тогда были закреплены законом права и обязанности таможенников по осуществлению контроля над перемещением товаров.

Также 25 октября 1991 года по Указу президента России был образован Государственный таможенный комитет РФ.

Традиции Дня таможенника России

Таможенник. Паспорт. Печать Фото: pixabay.com

Этот день отмечают, как правило, праздничными концертами все, кто имеет отношение к ведомству: инспекторы, аналитики, сотрудники оперативно-розыскного отдела и ответственные за борьбу с контрабандой.

На торжественных мероприятиях лучшим сотрудникам вручают почетные звания «Заслуженный таможенник РФ». Некоторых из них награждают новыми должностями или премиями.

Также в мире ежегодно 26 января отмечают Международный день таможенника. Эту дату считают днем рождения Всемирной таможенной организации.

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