Горняк22: Лишь один знак ждет предложение: астрологический прогноз с 25 по 31 октября

Свадьба Фото: pixabay.com

Овнов на этой неделе ожидают неожиданные затраты, Близнецов – долгожданные путешествия, а у Водолеев исполнится самое заветное желание

Профессиональный астролог из Барнаула Вера Топчеева рассказала «Толку», что ждать на неделе с 18 по 24 октября всем знакам зодиака.

Овен

Основная тема недели для Овнов – это финансы. Астролог считает, что им придется прояснить какие-то ситуации с деловыми партнерами. Намеченные планы могут нарушиться, также возникнут неожиданные затраты на детей. Эта неделя – не лучшее время для взятия кредитов, его лучше посвятить решению юридических вопросов и расширению своего кругозора.

Телец

На этой неделе представителям знака придется прояснить некоторые вопросы на работе с коллегами. Это может выбить Тельцов из колеи и привести к нервному напряжению, которое отразится на домочадцах. В это время, по словам эксперта, следует воздержаться от споров с начальством. Лучше проявить свой профессионализм и придерживаться намеченных планов.

Близнецы

О Близнецах, возможно, всплывет нелицеприятная информация, которую они пытались спрятать от других. Астролог советует на этой неделе представителям знака не заключать какие-либо договора и быть аккуратными на дорогах. На работе попытки проявить свои профессиональные навыки приведут к неприятным последствиям. В это время с деловыми партнерами можно смело планировать расширение бизнеса, а с возлюбленными – долгожданные путешествия.

Рак

Путешествия Фото: pixabay.com

У Раков, которые привыкли проводить свободное время дома, появится желание выбраться на вечеринку. Из-за этого у членов семьи может возникнуть легкое недоумение. С любимыми людьми возникнут вопросы об обязательствах и долге, что вызовет между ними напряжение. По словам эксперта, на работе представители знака получат благодарность и признание.

Лев

Планы и цели Львов на этой неделе потребуют уточнений, а деловые проекты внесения корректировок и ясности. Астролог считает, что представителям знака важно не забывать о домашних обязанностях. Это неделя хорошо подойдет для проведения времени с любимыми. Некоторых даже ожидает предложение руки и сердца в этот период.

Дева

Девам придется внести изменения в свой бюджет. На этой неделе могут всплыть какие-либо долги или неоплаченные налоги. Не лучшее время, по словам эксперта, для принятия решений на работе и продвижения своих идей. Отвлечься от всех проблем представителям знака поможет занятие домашними и бытовыми делами. Удачными станут покупки предметов интерьера.

Весы

Кошелек. Деньги. Мелочь Фото: Pixabay

Представители знака на этой неделе пребывают в сомнениях по поводу расширений и вложений, связанных с инвестициями. Астролог считает, что рабочие переговоры Весов могут оказаться безрезультативными. Этот период скрасят занятия творчеством и хобби, а также развлекательные поездки с детьми.

Скорпион

Поспешность в решениях и неосмотрительность Скорпионов приведет к нарушению планов. Астролог считает, что на этой неделе у представителей знака возникнут трудности с завершением каких-либо проектов. Успех Скорпионов ждет в коммерческой деятельности, связанной со строительством. Благоприятными окажутся домашние посиделки в кругу близких друзей.

Стрелец

Стрельцам эксперт советует быть осмотрительными на дорогах и при оформлении договоров. На этой неделе они будут пользоваться популярностью у окружающих. Их обаяние и оптимизм в это время окажется на высоте. Для представителей знака благоприятным будет любое обучение или же прохождение каких-либо курсов.

Козерог

Улыбка Фото: телеканал «Толк»

На этой неделе представители знака, по словам астролога, будут проявлять жесткость в общении с окружающими и захотят выяснить отношения с начальством. Создание напряженной обстановки приведет к конфликтам. Финансовых поступлений, которые ожидают Козероги, в этот период не будет. Но, возможно, у них появятся новые подработки.

Водолей

Водолеям на этой неделе лучше не планировать путешествия и не заниматься решением юридических вопросов. Начальство в этот период будет особенно внимательно к ним. Представителям знака, наконец, улыбнется удача, исполнится их самое заветное желание. В целом, Водолеи будут блистать в обществе своим неординарным умом и авторитетом.

Рыбы

Рыбы в этот период поймут, что их доходы не соответствуют их расходам. Из-за этого им придется внести какие-либо изменения в планирование бюджета и захочется обрести новые навыки на соответствующих курсах. На этой неделе доход ожидает представителей знака от скрытых источников. Астролог уверена, что в это время у Рыб всплывут наружу подсознательные страхи и комплексы. Поэтому для обретения душевного равновесия им полезны практики и медитации.

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