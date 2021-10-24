ГОРНЯК22 24.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Появилось видео нокаута Федора Емельяненко в бою с Джонсоном

Горняк22
10 часов Ago

Федор Емельяненко Фото: instagram.com/fedoremelianenkoofficial

Боец ММА, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам, четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо считается лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в главном бою на Bellator 269 в Москве – видео схватки опубликовал Twitter спортивной организации.

Стремительная развязка встречи произошла уже в первом раунде – для победы над соперником 45-летнему Емельяненко потребовалось всего 106 секунд в ринге.

Для россиянина эта победа стала 40-й в карьере при шести поражениях и одной признанной несостоявшейся встрече.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что Большунов и Загитова оказались выше Дзюбы в рейтинге доверия.

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: