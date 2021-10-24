Горняк22: Госпитализированный с COVID-19 мэр Новосибирска опубликовал пост в Instagram

Александр Локоть Фото: instagram.com/a_lokot

Локоть сделал фото из больничной палаты, на котором он сидит в маске на кровати с перебинтованной после инъекций или анализа крови рукой

Госпитализированный с COVID-19 мэр Новосибирска Александр Локоть рассказал о своем состоянии. Пост об этом 23 октября он опубликовал в Instagram.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье: благодаря вакцинации заболевание переношу легко», – написал градоначальник.

По его словам, осложнений у него не развилось. Локоть также высказал уверенность в том, что скоро сможет снова вернуться к работе.

В комментариях подписчики пожелали ему здоровья.

Ранее «Толк» сообщал о том, что соседний с Новосибирской областью Алтайский край вошел в топ регионов с наиболее «тяжелой» ситуацией по COVID.

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