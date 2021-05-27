Горняк22: Бастрыкин взял на контроль дело об истязаниях барнаульской девочки сверстниками

Александр Бастрыкин Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Глава Следственного комитета поручил сотрудникам лично отчитался об этом деле, так как оно требует особого внимания

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему по делу о надругательствах над 11-летней девочкой в Барнауле, сообщает пресс-служба СКР.

Теперь расследование этого дела будет контролировать СКР.

По данным следствия, днем 23 мая 14-летняя жительница города Барнаула в компании двух подруг в одном из заброшенных домов краевого центра избила, а затем совершила «иные действия сексуального характера» в отношении 11-летней девочки.

Все противоправные действия подростки снимали на камеру телефона, а затем опубликовали в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Причины, по котором несовершеннолетние пошли на такой поступок, неизвестны.

ТОЛК