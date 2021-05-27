Горняк22: В Барнауле директор строительной фирмы скрыл налогов на 47 млн рублей
Строительство. Дом. Стройка Фото: Виталий Барабаш
Сам он отрицает свою вину в содеянном и даже попытался скрыть от силовиков свое имущество, оформив на него договор дарения
Следователи завершили дело против директора барнаульской строительной компании «Новострой», сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Его обвиняют в уклонении от налогов.
По версии следствия, в 2018 году директор фирмы решил включить в налоговую декларацию по НДС недостоверные данные. Для этого в период с апреля 2018 по январь 2020 года он использовал фиктивные счета-фактуры о том, что коммерческие фирмы якобы поставляли его фирме товары и услуги. Эти данные он включил в налоговые декларации, нанеся ущерб государству в размере около 47 млн рублей.
В ходе следствия руководитель не признал свою вину. Более того, чтобы у него не конфисковали имущество, директор оформил договор дарения на родственников.
Следователи наложили арест на имущество в размере 47 млн рублей. Сделка дарения признана несостоятельной. Дело ушло в суд.
Ранее сообщалось, что гендиректора ТД «Алейский мясокомбинат» осудили за уклонение от налогов.