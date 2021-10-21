Горняк22: «Нечем дышать»: жители райцентра Кытманово три года страдают от пыльной дороги

Улица Черемнова в Кытманово Фото: Ольга Куманёва

Роспотребнадзор нашел в воздухе превышение допустимого содержания пыли. Власти района и сельсовета не скрывают, что денег на асфальтирование проблемной дороги нет

«Нельзя открыть окна, нечем дышать, невозможно сушить белье», – это самые распространенные жалобы жителей улицы Черемнова в райцентре Кытманово. Они остерегаются выходить на улицу лишний раз из-за того, что уже третий год страдают от пыли, которая поднимается от проезжающих мимо машин и летит на их дома. Неоднократные жалобы людей в администрацию района, сельсовета, Роспотребнадзор и полицию никаких результатов пока не дали.

Решили одну проблему, получили другую

Хозяйка магазина, который находится на пыльной улице, Ольга Куманёва рассказала, что еще три года назад дорога была в состоянии «яма на яме». Тогда местные жители тоже писали постоянные жалобы и неровности засыпали щебнем.

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Женщина добавила, что после отсыпки дороги машины стали проезжать заметно быстрее, а из-под колес полетела пыль. По ее словам, прошлое лето выдалось особенно засушливым, из-за чего на крышах домов скопились кучи пыли.

«Одна женщина с этой улицы обшила постройки бордовым сайдингом, так в какой-то момент было не разобрать, какого цвета строительный материал, все покрылось толстым слоем пыли», – говорит Куманёва.

Еще одна жительница улицы Черемнова Наталья Капп говорит, что они также устали бороться с пылью:

«Прежде чем войти в дом, или наоборот, выйти из него, нам нужно помыть крыльцо. За несколько часов на нем скапливается пыль. Когда стоит хорошая погода, в нашей округе образуется пыльная дымка. Дышать тяжело и детям, и взрослым».

По словам местных жителей, дорога на улице Черемнова заасфальтирована на участке от улицы Германа Титова до школы №2, а дальше до улицы Новой продолжается грунтовка. Теперь люди добиваются того, чтобы дорогу полностью закатали в асфальт, но пока проблема никак не решается.

СанПиН нарушены

Еще летом прошлого года жители пыльной улицы обращались в территориальный отдел Роспотребнадзора. Специалисты местного филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» провели отбор проб воздуха на содержание пыли в нескольких точках.

В одной из них содержание пыли в воздухе оказалось превышено в 1,06 раза, а в другой – в 1,22 раза.

В ответе Роспотребнадзора (Есть в распоряжении редакции. – Прим. ред.) говорится, что власти Кытмановского района не приняли каких-либо мер для устранения превышений пыли в воздухе за исключением регулирования скоростного режима.

Забота сельсовета

Глава Кытмановского района Вячеслав Красилов пояснил «Толку», что решение о ремонте той или иной дороги в конкретном населенном пункте – зона ответственности администрации сельсовета.

При этом собеседник посетовал на постоянную нехватку денег в дорожном фонде Кытмановского района:

«У нас очень много улиц, которые нуждаются в асфальтировании, но муниципального дорожного фонда едва-едва хватает на то, чтобы зимой управляться со снегом».

Улица Черемнова в Кытманово Фото: Ольга Куманёва

В мае 2020 года теперь уже бывший глава администрации Кытмановского сельсовета Анатолий Дубов на очередное письменное обращение жителей райцентра ответил, что асфальтирование всего участка дороги выполнить невозможно, поскольку стоимость этих работ превышает 5-6 млн рублей, в то время как годовой размер дорожного фонда Кытмановского сельсовета составляет чуть более 3,5 млн рублей.

До исполняющей обязанности главы администрации Кытмановского сельсовета Елены Масаевой «Толку» дозвониться не удалось.

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