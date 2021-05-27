Горняк22: Путин подписал закон о поддержке семей с детьми и беременных
Владимир Путин, президент России Фото: kremlin.ru
Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко пояснила, что для получения выплат и пособий вовремя и в полном объеме необходимо подать заявление на портале госуслуг
Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки беременных женщин и неполных семей с детьми от 8 до 17 лет. Об этом сообщили на портале правовой информации.
Теперь по новому закону, с 1 июля неполные семьи, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет будут получать ежемесячное пособие в размере половины регионального прожиточного минимума. В среднем по стране сумма выплаты составит 5,6 тысячи рублей.
Кроме того, беременные женщины, вставшие на учёт до 12 недель, смогут оформить ежемесячную выплату в половину прожиточного минимума.
С 1 сентября родителям будут оплачивать больничный по уходу за ребёнком до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.
Ранее «Толк» сообщал, что россиянам рассказали порядок получения новой детской выплаты. Деньги получат беременные, неполные семьи, а также семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.