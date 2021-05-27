Горняк22: Депутаты АКЗС похвалили бизнес-омбудсмена, которого со «скрипом» назначали

54-ая сессия Алтайского краевого Законодательного собрания Фото: Виталий Барабаш

Не подержали уполномоченного по правам предпринимателей только коммунисты, остальные фракции проголосовали «за» отчет Андрея Осипова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Андрей Осипов 27 мая впервые на этом посту отчитался перед депутатами. Он рассказал о сложностях, достижениях и выслушал похвалу коллег, которые раньше выступали против его кандидатуры на этот пост.

Только цифры

Осипов отчитывался не только о своей деятельности, но и за работу экс-уполномоченного Павла Нестерова, который ушел осенью 2020 года.

Бизнес-омбудсмен доложил, что в прошлом году к ним поступило 409 обращений. Причем 63,2% – это жалобы на действия или бездействие органов власти региона. Каждое из обращений отработано, заявил Осипов.

Также он заявил, что главным фактором негативного влияния на работу компаний Алтая оказался рухнувший в пандемийный год спрос на продукцию и услуги. Аппарат уполномоченного провел опрос предпринимателей, и 74,4% респондентов указали, что спрос у них по итогам 2020 года или сильно уменьшился, или совсем исчез.

Сессия АКЗС Фото: Виталий Барабаш

При этом, подчеркнул Осипов, удалось избежать массовых увольнений, но фонд оплаты труда все равно снижался. А 37,2% опрошенных заявили, что у них продолжают снижаться обороты, 8,1% респондентов готовятся к закрытию.

Тем не менее, по словам Осипова, 40,8% компаний смогли сохранить уровень 2020 года или постепенно восстанавливают обороты.

То ли больше, то ли меньше

Лидер коммунистов на Алтае Мария Прусакова заявила, что они никак не могут поддержать отчет бизнес-омбудсмена и привела цифры, на которые, по ее мнению стоит обратить внимание.

«За полгода среднесписочная численность работников в малом и среднем бизнесе у нас сократилась на 2 тыс. рабочих мест. Мы считаем, что поскольку это представитель губернатора и на сегодня деятельность уполномоченного отражает ситуацию в бизнесе в целом, мы воздержимся», – заявила Прусакова.

Сессия АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Молотов заявил, что доклад Осипова внимательно изучили. И при принятии решения, поддержать доклад или нет, опирались на несколько факторов. И первый из них – состояние предпринимательства в Алтайском крае.

«Во-первых, количество предпринимателей в крае, несмотря на пандемию, увеличилось, объем собираемости налогов не снизился, а по индексу административного давления мы совершили гигантский шаг», – заявил Молотов, добавив, что это результат работы не только Осипова, но и предыдущего бизнес-омбудсмена Павла Нестерова.

54-ая сессия Алтайского краевого Законодательного собрания Фото: Виталий Барабаш

Также справедливоросс похвалил Осипова за активность и вовлеченность в работу:

«Самое главное, что видны результаты деятельности. Да, есть ряд проблем, но вопросы держатся на контроле. Отчет и деятельность уполномоченного наша фракция поддерживает», – резюмировал Молотов.

Хвалит тот, кто критиковал

Слово взял и депутат, глава реготделения «Деловой России» и топливного союза Юрий Матвейко. Он дал высокую оценку работе омбудсмена в сложном пандемийном году. Матвейко заявил, что его деятельность была направлена «на выживание алтайского бизнеса», а совместная работа с властями помогла создать меры поддержки.

«Радует, что с приходом Осипова та работа, которую вел на протяжении семи лет Павел Нестеров, продолжена. Надеюсь, что впереди у нас много совместных, полезных решений, направленных на стабилизацию работы предпринимателе», – заявил Матвейко.

Он, напомним, изначально не поддерживал кандидатуру Осипова на должность уполномоченного по правам предпринимателей региона.

Председатель экономического комитета Альберт Лунев напомнил о сложностях 2020 года и заявил, что, несмотря на изначальное неприятие кандидатуры Андрея Осипова некоторыми представителями бизнеса, тот достойно справился с ситуацией.

54-ая сессия Алтайского краевого Законодательного собрания Фото: Виталий Барабаш

Представитель фракции ЛДПР Андрей Секрета поздравил омбудсмена с небольшим юбилеем – ровно полгода, как Осипов вступил в должность.

Оппозиционер похвалил уполномоченного, что за это время он успел «погрузиться в проблематику всех уровней». Он пожелал, чтобы «не угасал напор» и выразил надежду на конструктивное сотрудничество.

В итоге большинство депутатов поддержали отчет Осипова: из 57 присутствующих на сессии парламентариев 54 человека проголосовали «за», воздержались три депутата из числа коммунистов.

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