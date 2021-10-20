Горняк22: День военного связиста в России 2021: история и красивые поздравления

Связь. Телефон Фото: pexels.com

Этот праздник отмечают все, кто имеет отношение к войскам или подразделениям связи в Российской армии. Рассказываем его историю и делимся красивыми поздравлениями

История Дня военного связиста в России

Профессиональный праздник День военного связиста начали отмечать с 2006 года. Его дата, 20 октября, выбрали неслучайно. Именно в этот день в 1919 году были образованы специальные войска связи России как самостоятельное подразделение. Об этом пишет портал calend.ru.

Связисты предназначены для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время. От состояния и функционирования системы зависит оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.

Красивые поздравления с Днем военного связиста

От всей души поздравляю с Днём военного связиста! Желаю, прежде всего, крепкого здоровья и устойчивого морального духа, уверенных сил и бодрой энергии, внимательности и точности, верной удачи и везения, великих побед над противником и огромных достижений в жизни.

Поздравляю всех связистов, людей которые всегда должны быть начеку, с профессиональным праздником. Желаю стабильных и хороших связей. Всегда оставайтесь на связи с верными друзьями, любимыми людьми и родителями. Успеха на службе, радости в мирной жизни и любви на личном фронте.

Поздравляю с Днём военного связиста и желаю острого слуха, внятной речи, стойкого темперамента, вольной души. Держи связь на высоте, устраняй с линии передач и с пути жизни любого противника. Успехов в деятельности. И пусть твоё сердце напрямую будет связано с любовью, мужеством и верой в себя!

С днем военного связиста! Пусть всегда будут целы провода, пусть связь прерываний не знает, а эфир не ведает помех. Всегда оставайтесь невредимыми, чтобы родные слышали Ваш голос, чтобы ждали в теплом, семейном кругу Вашего возвращения.

Ты всегда на связи, ведь ты крутой военный связист! Желаю, чтобы ты передавал только хорошие новости и не ведал никаких преград для их передачи! Пускай работа будет для тебя легкой и всегда хорошо оплачивается!

Военный. Солдат. Оружие Фото: pixabay.com

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