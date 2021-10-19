Горняк22: Стало известно, кто достроит оставшиеся блок-секции в скандальном ЖК Барнаула

Барнаулкапстрой. ЖК Парковый Фото: Виталий Барабаш

В Барнауле состоялся тендер на подрядные работы по завершению проблемного жилого комплекса «Парковый», который не смогли осилить другие компании

«Барнаулкапстрой» успешно провел тендер на подрядные работы по завершению остальных блок-секций многоквартирного жилого комплекса на ул. Парковой, 71. Из-за проблем с предыдущим подрядчиком ЖК превратился в долгострой, а дольщики не получили свои квартиры в обещанный срок.

Кто смелый?

12 октября застройщик объявил результаты проведенного тендера. Единственным участником и победителем признали компанию «СтройАрт». Она заключит договор с заказчиком, который должна исполнить до сентября 2022 года. Именно до этого срока действует нынешнее разрешение на строительство.

Однако сдавать блок-секции будут поэтапно сразу по готовности. То есть какие-то дольщики должны получить квартиры раньше этой даты. В техзадание входит полностью завершение всех оставшихся блок-секций (1, 2, 4, 5), а также подземной автостоянки.

06 октября, 19:10

Часть проблемного ЖК «Парковый» в Барнауле готовят сдать в эксплуатацию

Работы ведутся и укладываются в установленные дорожной картой сроки. На особом контроле мэрии – вопросы финансирования строительства и недопущение ухудшения состояния строительной компании

Как пояснил «Толку» директор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов, компания-победитель – это одна из структур «Адалин-Строя», который уже завершил здесь третью секцию. Он вышел на площадку в марте текущего года. На тот момент этот блок был готов на 80%, сейчас находится на стадии сдачи-приемки.

В «Адалин-Строе» информацию о новом договоре подряда подтвердили, но пока сообщить подробности не готовы, так как решаются последние согласовательные вопросы по условиям реализации. Сумма контракта составит 300,67 млн рублей. Ожидается, что на его оплату выдаст кредит Сбербанк.

В настоящее время, по словам Шумова, в 1-й и 2-й секциях заканчивается обустройство кровли, начинается остекление фасада. В 4-й и 5-й возводятся внутренние перегородки, с установкой крана будут монтироваться межэтажные перекрытия, продолжится кладка.

Почему остановилась стройка

Напомним, ЖК стал первой новостройкой за Уралом, которую начали возводить по новым правилам еще осенью 2018 года. В него входит три восьмиэтажных корпуса (два двухподъездных и один с одной блок-секцией).

Механизм, принятый правительством РФ, предполагает привлечение средств дольщиков на специальные эскроу-счета в банке, которые будут храниться там до ввода объекта в эксплуатацию, и только после этого деньги передадут застройщику. В то же время банк выделяет кредитную линию на все основные работы по реализации проекта. Также, застройщики могут привлекать и собственные средства.

Что касается ЖК «Парковый», то для его возведения «Барнаулкапстрой» нанимал подрядчика – компанию «Стройпанорама». Однако тот не справился с задачами и сорвал график. С этой фирмой договор расторгли, а нового исполнителя работ долго не могли найти. Заказчик объявлял несколько тендеров, но желающих не было.

ЖК. «Парковый» Фото: «Барнаулкапстрой»

В результате в 2020-м году вместо сдачи квартир в эксплуатацию стройка остановилась, и дольщики забили тревогу. На тот момент, по данным Дом.рф, здесь было продано 104 квартиры (из 232) и 12 машиномест (из 95). Средняя цена одного квадратного метра в жилых помещениях составила 48,4 тыс. рублей.

Только в начале текущего года на один из тендеров заявился «Адалин-Строй», и работы на площадке возобновились. В администрации Барнаула составили дорожную карту с новым графиком по завершению проекта. На последнем заседании межведомственной рабочей группы вице-мэр Андрей Федоров сообщил, что текущие работы укладываются в этот план и сроки.

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