Горняк22: Неизвестный мужчина приставал к детям возле барнаульской школы

Школа Фото: пресс-центр администрации Барнаула, фото иллюстративное

В последнее время в Барнауле участились случаи, когда неизвестные люди пытаются заговорить со школьниками. Родителей просят быть бдительными и провести профилактическую беседу с детьми

Очевидцы рассказали, что вечером 16 октября неизвестный мужчина приставал к четвероклассникам возле школы №81(ул. Панфиловцев, 13), сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

Когда его заметили сотрудники образовательного учреждения, то

Фото: В Курсе 22

попросили уйти. Однако мужчина якобы заявил, что будет и дальше приходить, чтобы пообщаться со школьниками. По его словам, как утверждают очевидцы, с некоторыми школьниками он был «близко пообщался». При этом мужчина общался грубо и говорил, что «никого не трогал».

Завуч и охранник школы в курсе ситуации. Родителей попросили поговорить со своими детьми, чтобы проинформировать, как вести себя с навязчивыми незнакомцами.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина с бородавками бродит возле школы №102 и якобы подходит с разговорами к ученикам. Так, одна из матерей увидела его, возвращаясь с работы. По ее словам, немолодой мужчина подошел к мальчикам и предложил им конфеты.

ТОЛК