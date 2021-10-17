Горняк22: День отца в России 2021: история и трогательные поздравления
Отец Фото: pixabay.com
17 октября в России впервые отмечают День отца. Рассказываем, как появился это праздник в нашей стране, а также делимся подборкой трогательных поздравлений
История Дня отца в России
Приказ об установлении в России собственного Дня отца президент страны подписал в сентябре 2021 года. Теперь его будут отмечать ежегодно в третье воскресенье октября. Цель события – укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей.
Существует также Всемирный день отца, который празднуют в третье воскресенье июня.Отец и сын. Пение Фото: Dawnyell Reese с сайта Pixabay
Поздравления с Днем отца 2021 в прозе
- Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляю достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
- Поздравляю своего папочку с днем отца! Папуля, хочу пожелать тебе никогда не стареть, а всегда оставаться таким же активным и жизнерадостным. Пусть все, чего тебе так сильно хочется, обязательно сбудется, а я тебе всегда помогу и поддержу. Я тебя люблю!
- Милый, любимый, родной, мягкий, добрый, а иногда суровый и хмурый, но всегда самый сильный, всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Я безмерно счастлива, что качалась на твоих руках, желаю им сил и энергии. Я бесконечно благодарна, что всегда могу прижаться к твоим плечам и желаю им здоровья и молодости. С Днем отца, мой любимый и родной папуля!
- Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.
Поздравления с Днем отца 2021 в стихах
Папа лучший, дорогой,
С праздником тебя, родной!
Лучший папа на планете,
Ты за нас, за всех в ответе!
Ты надежный, сильный, смелый,
Ты улыбчивый, умелый.
Круче нету храбреца,
С праздником тебя отца!
С Днём отца
Тебя, папуля, поздравляю,
Тепла в душе,
Здоровья крепкого желаю!
Ты для меня — защита и опора,
Во всём — надёжность, прочная основа,
Тебя я уважаю и ценю,
За всё тебя благодарю!
Ты отец — глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
Быть отцом непросто очень,
Нужно стать семьи опорой,
Утром, днём и даже ночью
Быть готовым свернуть горы!
С этой должностью почётной
Ты справляешься на славу,
Заявляю я с охотой —
Лучший папа ты по праву!
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