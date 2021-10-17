Горняк22: Как красиво поздравить с Днем дорожника в прозе и стихах

Ремонт дороги. Трасса. Разметка Фото: Виталий Барабаш

День работников дорожного хозяйства в России отмечают в третье воскресенье октября. В 2021 году День дорожника — 17 октября

Поздравления с Днем дорожника 2021 в стихах

В день дорожника поздравить

От души тебя спешу,

Ровных трасс, дорог красивых

Пожелать сейчас хочу!

Пусть доход дает работа,

Пользу пусть стране несет,

По пути добра и счастья

Пусть авто судьбы везет.

Все дорожники сегодня

Отмечают праздник свой.

Много дней пускай счастливых

Будет вам дано судьбой.

Дело важное вершите,

Пусть сопутствует успех.

На дорогах, как и в жизни,

Будет меньше пусть помех.

Примите искренние пожеланья

Здоровья, счастья и добра,

Работникам дорожного хозяйства

Шлём громогласное «Ура»!

Поздравления с Днем дорожника в прозе

Ремонт дороги. Трасса. Разметка Фото: Виталий Барабаш

Поздравляю с Днём дорожника! Желаю следовать по жизни только теми дорогами, которые приведут к успеху и счастью, желаю всегда верить в себя и работать на ура. Здоровья, терпения, выдержки и сил, достатка, смекалки, удачи и оптимизма!

Поздравляем с профессиональным праздником всех работников дорожного хозяйства. Пусть ваш труд дает впечатляющие результаты. Пусть ровные и гладкие дороги ведут к достижению целей, к заветным мечтам. Здоровья и успехов!

Поздравляем всех тех, кто заботится о состоянии наших дорог. Желаем, чтобы и ваш жизненный путь был таким же ровным, благополучным и счастливым. Пускай удача бежит с вами сплошной полосой и никогда не прерывается невзгодами и трудностями. С праздником!

Источник

ТОЛК