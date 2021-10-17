Горняк22: Видео драки футболистов «Спартака» и «Динамо» появилось в Сети
Футбол. Спорт Фото: Толк
Перед стычкой между футболистами соперничающих на поле команд произошел словесный спор. Судья также пришлось выдать игрокам несколько желтых карточек
Кадры массовой драки, которую устроили футболисты московского «Спартака» и «Динамо» на поле во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги появилось в Сети. Видео публикует РИА Новости.
Потасовка разгорелась уже после первого тайма – перед этим полузащитник бело-голубых Арсен Захарян вступил в спор с защитником команды соперников Самуэлем Жиго. До этого судья успел выдать несколько желтых карточек спортсменам из обоих команд.
Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Арена» и закончился со счетом 2:2.
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