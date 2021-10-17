Горняк22: Роскосмос ведет онлайн-трансляцию посадки киноэкипажа с МКС

Расстыковка МКС и "Союза" Фото: Роскосмос

Корпорация показала процесс расстыковки «Союза» и международной космической станции. После этого в полете экипаж будет около часа

Роскосмос 17 октября ведет прямую трансляцию процесса посадки экипажа «Союза МС-18» со съемочной группой фильма «Вызов» в составе.

Корпорация показала процесс закрытия люков между кораблем и станцией, а также отстыковку космического аппарата.

Прямая трансляция посадки спускаемого аппарата «Союза» начнется в 06.30 мск.

Посадка аппарата планируется на 07.35 мск. Капсула должна приземлиться в 150 км от казахстанского города Жезказган.

На землю должны вернуться космонавт Олег Новицкий, а также режиссер Клим Шипенко и актриса Юлея Пересильд, которые отправились на МКС для съемок художественной ленты.

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