Горняк22: Врач посоветовала не злоупотреблять леденцами от кашля при ОРВИ

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Эксперт отметила, что при любом инфекционном заболевании, будь то коронавирус, ОРВИ или грипп, рекомендуется изолироваться от своих близких и минимально контактировать с окружением

Леденцы от кашля только создают видимость того, что человек лечится, поэтому оттягивать таким способом поход к врачу не стоит, заявила иммунолог Надежда Логина, сообщает «Слово и Дело».

«Вряд ли человеку станет хуже, если он съест слишком много леденцов, но и вылечиться он тоже не сможет. Вероятно, за кашлем последует повышение температуры. Если есть возможность, лучше обратиться к доктору», – объяснила она.

По словам специалиста, в первую очередь, при недомогании нужно сделать тест, чтобы исключить коронавирус. Ведь даже легкая форма COVID-19 может привести к тяжелому постковидному синдрому.

Врач также подчеркнула, что стремление оттянуть поход к врачу путем употребления леденцов от кашля может плохо закончиться. К любым инфекциям нужно относится серьезно, ведь в одном случае они могут протекать в легкой форме, в другом – с серьезными осложнениями.

Ранее барнаульский эксперт рассказала, как защититься от рака груди. По словам доцента кафедры онкологии АГМУ Надежды Задонцевой, главный помощник в профилактике – это диагностика патологии молочной железы. Специалист порекомендовала женщинам старше 45 лет проходить плановую маммографию хотя бы один раз в год.

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