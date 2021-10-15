Горняк22: Маленький дом с квартирами «без солнца» предложили построить в центре Барнаула

Проект дома на ул. Пушкина, 86 Фото: ПМ "Алтай"

В историческом центре Барнаула запроектировали маленький трехэтажный многоквартирный дом. Неправильная планировка оставила будущие студии без солнечного света

В Барнауле решили построить маленький трехэтажный многоквартирный дом с однушками и двушками. Проект разработали для участка на ул. Пушкина, 86 (за Демидовской площадью). Это зона исторической застройки с памятниками культуры по соседству, что повлияло на низкую этажность перспективного ЖК. Эскиз рассмотрели на градосовете 14 октября.

Миниатюрный ЖК

Его разработала проектная мастерская «Алтай». Участок занимает 769 кв. метров, когда-то здесь был частный дом. В настоящее время он пустует и покрыт густыми зарослями. Далее от площади вдоль по ул. Пушкина стоит новая многоквартирная пятиэтажка, также присутствуют ветхие деревянные строения.

У будущего дома предусмотрели маленький дворик с крошечными площадками для игр детей, спорта, отдыха взрослых и автостоянкой на восемь парковочных мест, включая одно – для маломобильных групп населения. Таких миниатюрных многоквартирных домов в Барнауле давно не проектировали.

Здание должно быть построено по бескаркасной технологии целиком из кирпича. Наружные стены предложили утеплить минераловатными плитами и облицевать еще одним слоем белого силикатного кирпича. Фасады решили окрасить в серые и бежевые тона.

В доме – только небольшие жилые помещения. Всего – 12 штук. На каждом этаже предусмотрено по четыре квартиры: две двушки (в классической и европейской планировках по 48 и 40 кв. метров соответственно), а также две маленькие студии по 27 кв. метров. Только у жильцов третьего этажа присутствуют небольшие незастекленные балконы.

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Где солнце?

При этом в каждой из студий запроектировано единственное окно, которое выходит во двор – то есть на теневую сторону. Эта особенность планировок вызвала больше всего критики.

Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков попросил представителя проектной мастерской пояснить, почему квартиры-студии здесь оставили без солнца. Однако у нее ответа не нашлось, поэтому она просто приняла это замечание к сведению.

«Мне кажется, недостаточная инсоляция жилых помещений – это очень серьезный повод, чтобы отклонить проект», – сказал Бутаков, и с ним согласился председатель комитета Антон Воробьев.

Проект дома на ул. Пушкина, 86 Фото: ПМ «Алтай»

Также авторов просили пояснить, соответствуют ли нормативам расстояния от общественных площадок во дворе до окон жилых помещений. Но и на этот вопрос архитектор затруднилась ответить, сославшись на то, что генплан участка разрабатывала не она, а другой специалист.

«По моему мнению, на такой маленькой территории никак не сядет многоквартирный трехэтажный дом. И площадки с выдержанными нормативными расстояниями вы никак не сможете здесь сделать. На этом участке уместно разместить коттедж, и не больше», – резюмировал директор саморегулируемой организации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин.

В итоге члены градосовета единогласно приняли решение отклонить проект и отправить на доработку с учетом всех замечаний.

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