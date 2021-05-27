Горняк22: Врач назвал болезни, при которых искажается обоняние

Запах Фото: pixabay.com

Изменение или снижение обоняния может стать настоящей трагедией для человека. Он перестает чувствовать любимые запахи и как будто погружается в новую реальность

Лор-врач Владимир Зайцев рассказал о заболеваниях, при которых у человека может исказиться восприятие запахов или на некоторое время исчезнуть обоняние, сообщает «Слово и Дело».

Паросмия – это искаженное восприятие запахов, которое может возникнуть после коронавирусной инфекции. Представьте, что вода пахнет серой, а кофе — жженым металлом? Такое тоже случается с людьми, которые перенесли ковид. Гипосмия — легкая или средняя степень потери обоняния тоже может встречаться у переболевших», – объяснил врач.

По его словам, любое воспаление слизистой в полости носа может вызвать как снижение обоняния, так и его изменение. Часто проблемы с обонянием у человека возникают при обострении хронического ринита, неврологических состояний, полипе полости носа, остром рините, травмах носа и искривлении перегородки.

Врач рассказал, что возвращение обоняние зависит от диагноза пациента и от кого, как быстро он обратился за помощь.

«Если мы говорим про инфекцию, которая попала в нос воздушно-капельным путем, то процесс обратим. При нейротропном вирусе, который повреждает нервную систему при запущенном состоянии паросмия или гипосмия могут остаться. При поражениях на уровне головного мозга тоже», – отметил врач.

Ранее «Толк» сообщал, что врач назвал главные причины появления аллергии у детей. По его словам, аллергию могут спровоцировать внешние факторы, например, плохие бытовые условия. Также такая реакция может передаваться по наследству.

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