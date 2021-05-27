Горняк22: Какие сезонные фрукты и ягоды можно покупать уже в конце мая
Фрукты. Ягоды. Тарелки Фото: silviarita с сайта Pixabay
При выборе и покупке фруктов и ягод важно учитывать сезонность. В магазинах купить клубнику и мандарины можно круглый год, однако не всегда в них будет максимальное количество витаминов
Какие фрукты купить в мае
В мае на полках магазинов появляются персики и абрикосы, а затем нектарины и плоские персики, в которых много витамина А, пектина, клетчатки, пишет «Пятый канал».
В конце месяца многих удивят арбузы из Ирана, манго и рамбутан из Таиланда.
Какие ягоды можно купить в мае
В конце весны в магазины привозят клубнику из Крыма, сообщает Village. Однако в республике ее не производят столько, чтобы насытить весь рынок России, чаще всего ягода едет к нам из Испании, Греции, Турции или Азербайджана.
Ягода полезна, в ней масса витаминов, но только если покупать сезонную, выращенную в естественных условиях.
«Не надо выбирать очень красивые, крупные, ровные ягоды. Как правило, они выращиваются с применением пестицидов, удобрений, чтобы ускорить их созревание», – советует «Вести Тула» замначальника отдела надзора за питанием населения тульского управления Роспотребнадзора Елена Давыдова.
Затем появляются азербайджанская алыча, черешня из Узбекистана. Еще можно будет найти краснодарскую клубнику, голубику из Марокко и Бангладеш.