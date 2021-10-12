Горняк22: Какие счастливые перемены принесет конец ретроградного Сатурна в октябре 2021

Сатурн. Планета. Космос Фото: pixabay.com

11 октября Сатурн избавился от ретроградности. Астрологи сочли это событие благоприятным. Еще бы, ведь теперь нас ожидает месяц удачи и позитивных изменений

После 11 октября человечество ждет много позитивных перемен, уверены астрологи Dailyhoro.ru.

11 октября, 11:08

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Во-первых, многие дела и задачи будут решаться совсем легко и непринужденно. Ретроградный Сатурн любит создавать необъяснимые проблемы. Избавившись от ретроградности, планета возьмет себя в руки и перестанет вставлять палки в колеса человечества.

Люди, которые заслужили награды и поощрения, скорее всего их получат. С 11 октября те, кто делал благие дела в период ретроградности Сатурна, могут надеяться на неожиданные счастливые перемены.

Во-вторых, после 11 октября количество незапланированных расходов существенно снизится. Ретроградный Сатурн провоцировал людей на случайные траты, теперь это в прошлом.

В-третьих, многие смогут распрощаться с вредными привычками и выйти за рамки стереотипного мышления. Избавление Сатурна от ретроградности позволит обрести уверенность и силу воли. Многие смогут избавиться от клише и предрассудков, уверяют астрологи.

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