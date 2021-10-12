Горняк22: День кадровика в России 2021: история и традиции праздника

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Кадровые работники – незаменимые люди на любом предприятии. Они оперативно решают вопросы трудового характера и комфортного пребывания сотрудников на рабочем месте

Когда отмечают День кадровика в 2021 году

Профессиональный праздник День кадрового работника в России ежегодно отмечают 12 октября. Эта дата неизменна.

В нашей стране это торжество не установлено официально, поэтому у него есть и другие даты празднования. Так День кадровика в России традиционно отмечают еще и 24 мая.

История Дня кадровика

В этот день в 1918 году приняли «Инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. Об это сообщает портал calend.ru.

Традиция праздновать этот день появилась именно в кадровых службах ОВД. А уже со временем она прижилась и на других предприятиях.

Традиции Дня кадровика

Офис Фото: pixabay.com

12 октября на предприятиях традиционно поздравляют всех работников кадровых служб. Для них проводят корпоративные мероприятия и накрывают праздничные столы.

В качестве подарка в этот день начальство может выписать сотруднику благодарность или премию, а также наградить выходным днем.

Так как праздник неофициальный, то его чаще отмечают дома в кругу семьи и друзей.

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