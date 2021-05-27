Горняк22: 4 человека погибли на водоемах Алтайского края с начала мая

Жаркая погода в Алтайском крае в последние дни подталкивает людей ближе к воде. С начала мая на водоемах погибли уже четыре человека, двое из них – дети.

Погибшие дети отдыхали на пруду без присмотра взрослых. Еще две жертвы водной стихии были рыбаками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве напоминают, что купаться можно только в разрешенных для этого местах. Купальный сезон пока не начался. К открытию в крае планируется 55 пляжей, 9 из которых – в детских оздоровительных учреждениях. Точной даты начала работы пляжей пока нет, всё зависит от паводковой ситуации.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два мальчика утонули в Алтайском крае

Алтайская правда