Горняк22: 4 человека погибли на водоемах Алтайского края с начала мая
Жаркая погода в Алтайском крае в последние дни подталкивает людей ближе к воде. С начала мая на водоемах погибли уже четыре человека, двое из них – дети.
Погибшие дети отдыхали на пруду без присмотра взрослых. Еще две жертвы водной стихии были рыбаками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В ведомстве напоминают, что купаться можно только в разрешенных для этого местах. Купальный сезон пока не начался. К открытию в крае планируется 55 пляжей, 9 из которых – в детских оздоровительных учреждениях. Точной даты начала работы пляжей пока нет, всё зависит от паводковой ситуации.
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
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