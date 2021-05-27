Горняк22: 14-летнюю жительницу Барнаула, истязавшую другую девочку, задержал следователь

Следственные органы возбудили уголовное дело после вопиющего случая нападения на девочку и обнародовали свою версию произошедшего.

По данным следственного управления, преступление было совершено днем 23 мая в одном из заброшенных зданий. 14-летняя жительница Барнаула в компании сверстников «причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера» в отношении 11-летней девочки. Кто-то из присутствующих записывал происходящее на телефон.

14-летнюю нападавшую задержал следователь. Будет решаться вопрос о заключении под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Отметим, что по общим правилам, уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако в уголовном кодексе есть и составы преступлений, за которые ответственность наступает с 14 лет. Одним из критериев может быть высокая степень общественной опасностью.

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Барнаул

Алтайская правда