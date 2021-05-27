Горняк22: Кассеты, Panasonic и топор. В Барнауле раскрыто убийство 1995 года

Центральный районный суд Барнаула рассмотрел уголовное дело об убийстве двух человек, совершенном более 25 лет назад. Подсудимый получил 9 лет лишения свободы. Он полностью признал вину.

По данным прокуратуры Центрального района, в 1995 году мужчина со своим знакомым пришел ночью в гости и стал выпивать вместе с хозяином. Во время застолья один из гостей задумал убийство, чтобы забрать ценности. Мужчина не менее 16 раз ударил обухом топора по голове хозяина дома, затем еще раз пять – по голове хозяйки. Супруги скончались.

Гость украл шубы, золотые украшения, видеомагнитофон Panasonic, видеокассеты JVS, деньги. Ущерб составил более 7,5 млн рублей –неденоминированных. Со всеми ценностями двое мужчин ушли из квартиры.

Подробности

В региональном следственном управлении уточнили, что сейчас преступнику 51 год, а убитый хозяин был предпринимателем. Сразу преступление раскрыть не удалось, потому что никаких следов и вещдоков убийца не оставил. Свидетелей тоже не было. К расследованию возвращались не раз.

В 2019 году сотрудники уголовного розыска работали с одним задержанным. Тот обмолвился, что к убийству 1995 года может быть причастен его знакомый. Но, кроме показаний свидетеля, ничего не было. А этого недостаточно для привлечения подозреваемого.

Тем не менее, информацию передали опытному следователю по особо важным делам. Он вызвал предполагаемого преступника на допрос и применил некие психологические методы. Таким образом, убедил его признаться в содеянном. Также следователю удалось найти людей, которые подтвердили некоторые обстоятельства, важные для дела.

По данным управления, погибший был знаком с будущим убийцей. Последний в начале 90-х был криминальным авторитетом. У предпринимателя накопились долги, и он попросил знакомого бандита урегулировать этот вопрос. В феврале 90-го года криминальный друг со своим приятелем пришел к бизнесмену в гости якобы поговорить о деле. А по факту совершил то самое преступление. Жену убил, чтобы она не смогла обратиться в правоохранительные органы.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Барнаул

Алтайская правда