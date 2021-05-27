ГОРНЯК22 27.05.2021
Алтайский край

Горняк22: На трассе перед Барнаул автомобиль влетел в отбойник

Горняк22
5 часов Ago

26 мая  в 14.27 часов на Правобережном тракте произошло ДТП. Легковой автомобиль наехал на препятствие — врезался в отбойник.

Как сообщает отдел ГИБДД по Барнаулу, 40-летний водитель, управляя автомобилем Mazda Atenza, двигался по Правобережному тракту в сторону поселка Фирсово. В процессе движения он не справился с управлением и влетел в отбойник.

В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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