Горняк22: На трассе перед Барнаул автомобиль влетел в отбойник

26 мая в 14.27 часов на Правобережном тракте произошло ДТП. Легковой автомобиль наехал на препятствие — врезался в отбойник.

Как сообщает отдел ГИБДД по Барнаулу, 40-летний водитель, управляя автомобилем Mazda Atenza, двигался по Правобережному тракту в сторону поселка Фирсово. В процессе движения он не справился с управлением и влетел в отбойник.

В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Барнаул | ДТП

Алтайская правда