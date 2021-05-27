Горняк22: Лесной пожар в Алтайском крае едва не перекинулся на поселок

Накануне в ЕДДС Михайловского района поступило сообщение о возгорании в лесной зоне рядом с поселком Малиновое Озеро. Огонь охватил территорию общей площадью около 15 га на трех участках.

Был объявлен сбор оперативного штаба регионального штаба ГУ МЧС и аэромобильной группировки. Население поселка оповестили об угрозе перехода природного пожара на населенный пункт, был проведен подворовый обход.

На место происшествия были направлены значительные силы и средства МЧС России, лесоохраны и других служб, сообщает пресс-служба ведомства.

Вскоре угроза перехода природного пожара на поселок миновала. Ситуация находится на контроле МЧС.

Пожар | Михайловский район

Алтайская правда