Горняк22: Всемирный день борьбы с ожирением 2021: история и интересные факты

Ожирение. Лишний вес. Еда Фото: pixabay.com

Ежегодно 11 октября отмечают Всемирный день борьбы с ожирением. Рассказываем историю этого праздника, а также делимся подборкой интересных фактов

История Всемирного дня борьбы с ожирением

Дней борьбы с ожирением в году несколько – 11 октября, 26 ноября и 25 мая. Но именно 11 октября Всемирная организация здравоохранения объявила Всемирным праздником. Об этом пишет портал calend.ru.

В этот день во всем мире устраивают различные мероприятия, которые имеют профилактический характер. Темы про борьбу с ожирением 11 октября часто становятся вопросами для обсуждения на телепередачах.

Интересные факты о лишнем весе и ожирении

К ожирению приводит регулярное переедание.

Многие люди генетически предрасположены к ожирению.

Ожирение беременной женщины может навредить ребенку.

У стройных людей в кишечнике есть бактерии, которые борются с ожирением.

Пристрастие к сладкой пище может стать зависимостью и повлечь за собой изменения в тканях мозга.

В США каждый третий местный житель страдает от ожирения.

Ожирение может быть заразным. Ученные доказали, что социальные связи формируют представления о «нормальном» весе и заставляют под них подстраиваться.

К избыточному весу ведет недостаток сна.

Примерно 925 млн человек во всем мире страдают от голода, а у примерно 1,5 млрд – выявлен лишний вес или ожирение.

Полнота и ожирение стоят на пятом месте по причинам смертности в мире.

Лишний вес. Ожирение Фото: pixabay.com

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