Горняк22: Персонал детской больницы Барнаула жалуется на агрессивных бродячих собак

Бродячая собака Фото: pixabay.com

Одна из сотрудниц больницы жалуется, что главврач не только не занимается этой проблемой, но якобы сам подкармливает бездомных животных

Врач детской горбольницы №7 Барнаула рассказала «Толку», что на территории медучреждения постоянно обитают бродячие собаки, которые бросаются на персонал и пугают пациентов. Собеседница утверждает, что главный врач не реагирует на эту проблему: более того, он якобы сам кормит бездомных животных мясом. Женщина попросила не указывать ее имя и фамилию в публикации, поскольку опасается потерять работу в связи со своей жалобой.

Позвонившая в редакцию рассказала, что недавно собака порвала плащ одной из сотрудниц больницы. Когда та пошла жаловаться главврачу, он якобы предложил ей купить новую вещь, но потребовал оставить в покое собак.

По словам собеседницы, на территории больницы проживает не менее 20 животных.

«Особенно трудно пройти к хозяйственным постройкам: без камней и палок это практически нереально», – сказала врач.

Дозвониться до главного врача детской горбольницы №7 Барнаула Владимира Токарева «Толку» не удалось.

В пресс-службе регионального минздрава «Толку» сообщили, что администрация больницы занимается решением данной проблемы продолжительное время:

«Несколько раз мы обращались в приют «Ласка», работники данной организации выезжали и отлавливали собак. Также мы отправляли письма в администрацию города с просьбами помочь».

В ведомстве добавили, что от пациентов жалоб по этой проблеме не поступало.

В августе жители поселка Лебяжье пожаловались на стаи бродячих собак, которые нападают на детей и взрослых.

Ранее стая бездомных собак напала на пятилетнего ребенка в Рубцовске, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

ТОЛК