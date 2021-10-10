Горняк22: Видео избиения солдата в воинской части Дальнего востока попало в Сеть

Кулак Фото: pixabay.com

По данным телеграм-каналов, сослуживцы якобы решили наказать военного, который ушел в казарму во время их стычки с местными

В Хабаровском крае проверят воинскую часть после появления видео с избиением человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, где несколько человек, предположительно, в военной форме наносят удары руками и ногами сидящему на полу молодому человеку.

По данным ведомства, жертвой нападения стал военнослужащий.

Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайский контрактник напал на патруль военной полиции в Южно-Сахалинске.

ТОЛК